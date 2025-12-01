„Комодор” с убедителна победа над „Аква спорт”

Снимка архив

Ватерполистите на „Комодор” (Варна) продължават с убедителни изяви в група „Елит” в държавния шампионат пи 18-годишните.

През уикенда на плувен комплекс „Приморски” във Варна подопечните на треньора Николай Николов – Майката взеха категорична победа над съгражданите си от „Аква спорт” – 24:5. Това е втора победа за варненци в първенството, в първия кръг те биха „Славия” – 16:8.

„Получи се мач с голяма разлика, но въпреки всичко го използвахме, за да обиграва съставът и всички състезатели да влязат в кондиция. Разликата в класите между двата съперника беше много голяма, затова и крайният резултат е красноречив. MVP на мача е нашият състезател Ангел Георгиев. Следващият кръг ни предстои двубой срещу „Локомотив” при 18-годишните, а при мъжете срещаме ЦСКА в отложен мач от група „Елит”, коментира Майката.

