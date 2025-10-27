„Комодор” се класира за група „Елит” при 16-годишните

Снимки Невена Йовева

Отборът на „Комодор” (Варна) се класира за група „Елит” при 16-годишните. Варненци взеха виза за елитната група след изиграна квалификация на комплекс „Приморски” през уикенда. Балансът от изиграните мачове е 3 победи и 1 загуба.

Комодорци, които се готвят под ръководството на треньора Ардашес Ованесян, се поздравиха с успех над отборите на „Черно море – Тича” – 16:15, „Левски” – 16:6 и „Арда” – 19:7 и отстъпиха на „Славия” само с гол разлика – 10:11. След мачовете в група „В” за „Елит” се класираха „Комодор” и „Славия”.

Крайният състав за „Елит” ще е ясен след изиграването на всички квалификационни турнири. По регламент там ще участват 8 тима - първите два от всяка квалификационна група и двата най-добре класирани на трето място. Подреждането в група „В” изглежда по следния начин – първи е отборът на „Славия” с 12 т., втори са „Комодор” – 9 т., а от трето до пето място позиициите попълват съотвевтно тимовете на „Черно море – Тича” – 6 т., „Левски” – 3 т., и „Арда” – 0 т.

„Момчетата свършиха добра работа – най-важното е, че постигнахме целта си и се класирахме за „Елит”. В този състав реално играем за първи път, тъй като двете възрасти не се бяха срещали досега. По-малките бяха в една група – миналата година станаха шампиони до 14 г. По-големите не ги бяха срещали. Може би затова в първата среща от квалификацията все още се сглобявахме и играчите се напасваха. Допуснахме загуба срещу „Славия”. Но тя пък беше добре дошла, защото състезателите се мобилизираха и дадоха всичко от себе си, за да се поздравят с успех в останалите двубои”, коментира треньорът на U 16 Ардашес Ованесян.

И подчерта, че и двата мача със „Славия” и „Черно море” са преминали много равностойно и трудно за съперниците. „Най-доброто в цялата ситуация е, че ние успяхме да вземем мача срещу „Черно море”, което донякъде ни даде глътка въздух, за да играем много по-спокойно срещу „Левски”. Там явно пролича разликата в класите – бяхме по-спокойни. Срещу „Арда” границата в класите между двата отбора беше много рязка, но все пак играхме много добре и не дадохме за миг надежда на противника”, обобщи Ованесян.

Той каза още, че на старта на първенството целта на отбора в тази възрастова група ще е да гони предно класиране и да фигурира в призовата тройка.

„Дали ще сме първи, втори или трети – тепърва ще видим. Предстоят ни мнго работа и нерви. Моменти, в които всеки трява да отдели от времето си, за да бъде на басейна, да тренира пълноценно и във всяка среща да показваме развитие като отбор и да побеждаваме”, убеден е наставникът на комодорци.

Главният треньор на клуба Николай Николов – Майката също поздрави ватерполистите за постигнатия успех и направи обобщаващ анализ на представянето им в изминалата квалификация: „След първата загуба от „Славия”, победите в следващите мачове станаха абсолютно задължителни, защото нашата група е много по-тежка от останалите. Отборите са с изравнени сили. Във втория ден успяхме да надделеем трудно с един гол разлика над „Черно море – Тича”. Победихме безапелационно „Левски” – стана мач с осезаема разлика, защото те имаха наказан състезател. В последната среща бихме и „Арда”. Като втори в групата се класирахме за „Елит”.

