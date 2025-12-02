„Комодор” свери часовник със съперници в Молдова

Снимки Невена Йовева

Младите надежди на „Комодор” (Варна) свериха часовници със съперници от пет държави в международния турнир по водна топка Cupa Prieteniei 2025, който се проведе в Молдова.

Проявата бе важен етап от календара на комодорци, тъй като им даде прекрасна възможност да натрупат безценен опит по пътя на развитието си във ватерпола.

Заредени с много ентусиазъм, се завърнаха от Молдова състезателите на треньора Константин Бурназов.

„Ние бяхме единственият български отбор, който взе участие в приятелския турнир. Участваха и клубове от Украйна, Полша, Румъния и, разбира се, от страната на домакините. Надпреварата бе за ватерполисти, родени 2011 г. и по-малки. Това е възрастова група, която в момента не може да играе заедно в българското първенство поради разминаване на категориите. Този турнир бе важен за нас, тъй като догодина именно тази възрастова група ще участва официално, а обиграването и натрупването на опит са от ключово значение”, разясни Бурназов.

Той допълни, че в началото на турнира неговите момчета са се изправили срещу малко по-силни отбори, което е било полезно за развитието на играчите. Треньорът на варненци изрази задоволството си от изявите им, като подчерта, че спрямо моментното им състояние са дали максимума от себе си във всяка проверка.

В Молдова комодорци взеха две победи срещу отборите на Polonia (Полша) и Olimpic (Румъния). Направиха реми с украинския Eurosport и инкасираха две загуби от молдовските Neptun и Delfin. В крайното класиране водач е украинският Lviv Team, българите завършиха пети.

„Искам да изкажа искрена благодарност към нашата невероятна агитка. Дори извън границите на България тя бе плътно до отбора и ни подкрепяше с невероятна енергия и заряд! Присъствието и подкрепата й направиха огромна разлика”, коментира треньорът на „Комодор” Константин Бурназов.

Двама представители на „Комодор” спечелиха индивидуални награди за играч № 1 по време на изиграните мачове - Давид Момчилов и Даниел Рангелов.

„ Изказваме специални благодарности на клуб Delphin ( Молдова ) за поканата, както и на домакините на надпреварата за отличната организация. Бих желал да подчертая, че в рамките на турнира съдийства българският рефер Богдан Траянов , което му даде възможност да обогати опита си на международната сцена. Това е от изключително значение , както за развитието на нашия клуб, така и за повишаване на качеството на водната топка в страната ”,обобщи Бурназов .

