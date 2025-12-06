„Контактните центрове“ са с ключова роля в преодоляване на последиците от семейни конфликти

„Високо оценявам инициативата на Фондация „Владиславово“, с която се поставя фокус върху темата за чувствителния и приоритетен въпрос за бъдещето на децата, въвлечени в родителски конфликт. Усилията да се организира форум, който да е място за диалог между специалисти и търсене на решения, е в унисон с политиката на МТСП да формира комплексна, добре координирана и модерна система за закрила на детето“. Това заяви Зорница Василева, началник на кабинета на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Тя беше сред основните участници в работата на кръгла маса „Децата, въвлечени в родителски конфликт“ , организирана от Фондация „Владиславово“, която се проведе на 5 декември 2025 г. във Варна.

Домакин на събитието беше кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов, който уважи форума с присъствието си.

В работата на кръглата маса участие взеха Димитричка Кънчева, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Лилия Мирева, началник отдел СДЖП в Община Варна, Мария Георгиева, съдия в Районен съд-Варна, Мила Цонева, младши прокурор в Районна прокуратура-Варна, Валентина Гочева, Агенция за качество на социалните услуги, както и представители на Държавна агенция за закрила на детето, Отдел „Закрила на детето“ – Варна, РУО-Варна, вещи лица, представители на НПО-сектор, инспектори от Детска педагогическа стая, секретари на Местните комисии за борба с противообществените прояви, представители на Медицински университет Варна, експерти и социални работници.

В дискусиите на кръглата маса бяха изказани мнения и предложения от специалисти, експерти и представители на институциите, в които акцентът беше върху целите на Контактните центрове. Тяхна основна задача е да се подпомагат семейства, в които се е породил конфликт. Търсят се варианти за саморегулация на поведението, но фокусът се поставя върху безопасността и емоционалното и психическо благополучие на децата.

Наличната законодателна рамка има нужда от корекции, за да бъде по-ефективна работата на Контактните центрове, като целта е не просто да бъде улеснена работата на специалистите в тези услуги и институциите, отговорни за това, а да се повиши ефекта от приложените мерки за въздействие. Това би имало пряко отражение върху намаляване на рисковете, на които са изложени децата в ситуации на родителски конфликти. Върху това акцентираха в изказванията си специалистите, като добавиха и още конкретни проблеми, върху които трябва да се извършат промени.

Участниците се обединиха около идеята, че в най-голяма степен полза ще има, ако бъде обособена отделна услуга по чл. 15 от Закона за социално подпомагане (ЗСУ), която да бъде с отделен капацитет, защото изисква специфични намеси от добре подготвени специалисти, чийто акцент да е върху този проблем, касаещ обществото и най-уязвимата му част - децата. Това предполага отделно финансиране, разработване на методики и стандарти за качество и безопасност на професионалната работа. Експертите на фондация „Владиславово“, които вече имат над 12 години професионален опит в работата на контактни центрове, изразиха готовност да работят активно в разработването на необходимите стандарти и методики.

Представители на фондация „Владиславово“, като единствен доставчик на тази вид дейност на регионална ниво, споделиха, че работят със свръхкапацитет – при договорен капацитет на КСУ „Аспарухово“ 80 случая, към настоящият момент те работят със 122 случая, а КСУ „Владиславово“ при договорен капацитет 60 случая работи към момента с 96 случая. Диспропорцията изключително натоварва социалните работници и нерядко води до „бърнаут“.

Представителите на институциите, отговорни за това, се обединиха около мнението, че е неотложно наложително да се повиши капацитета, за да може да се покрие, ако не напълно, то в по-широк обем потребностите на целевата група, подлежащи на такъв вид намеса. На следващо място експертите, работещи на терен, посочиха като проблем, че базите на двата центъра не успяват да отговорят на големия брой паралелно провеждани срещи, които се насрочват предимно за почивните събота и неделя, като в тази връзка би било полезно да се извършва насочване от съда за този вид дейност и в рамките на работната седмица – понеделник-петък, като центровете работят с удължено работно време от 8 до 18:30 ч. Това би облекчило работата на служителите и ще намали недоволството от страна на потребителите на услугата.

Съдия Мария Георгиева се съгласи с изказаните предложения от страна на социалните работници, като заяви, че в правораздавателната институция подкрепят промени в тази посока.

По предложение на Лилия Мирева участниците в кръглата маса се съгласиха да се формират контактни групи от всички страни, работещи по проблема, които да разработят съвместни програми и проекти, насочени към превенция.

С поздравителен адрес министър Борислав Гуцанов отправи пожелания за ползотворна работа към участниците в кръглата маса на Фондация „Владиславово“.

Кръглата маса „Децата, въвлечени в родителски конфликт“ поставя началото на поредица от инициативи, които целят да поставят „детето в центъра“.

