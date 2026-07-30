„Кошницата с грижа“: Мярката най-често ползват жени от 40 до 60 г. и купуват за 5 евро

Стопкадър бТВ

Една от мерките на кабинета срещу цените е инициативата "Кошница с грижа". Тя е в сила малко повече от месец. Министърът на земеделието отчете, че за този период от основните храни с намалени цени в „Кошницата с грижа“ се възползват най-вече жени. Покупките, които правят, са средно за 5 евро.

Проверихме какви храни може да си купи човек за тази сума. Виждаме картофи – цената е 55 цента за килограм. Напълнихме плика и излезе 2,5 килограма за 1,39 евро.

Харесахме си спагети по 39 цента, взимаме ги и дотук сметката е 2,17 евро, като картофите и спагетите ще стигнат за една седмица.

Може и друга комбинация – картофи и свинска плешка без кост – 3,29 евро за килограм, или котлети за 3,79 евро. Пак е общо за 5 евро.

Ето такъв е профилът на потребителя, който ползва „Кошницата с грижа“ според земеделското министерство.

„Точно този тип хора, които купуват до 5 евро, които са жени, които са между 40 и 64 години. Това са хората, които най-добре си правят сметката. Това, че търсят продуктите, показва, че те са най-евтини“, заяви по бТВ земеделският министър.

Леща – половин килограм за 1,29 евро - това е ядене за три дни. Ориз – килограм за 1,25 евро, плюс зеле за 59 цента.

Факт е, че дори за 5 евро може да си купите и да редувате картофи, зеле, ориз, месо, спагети, леща. Въпросът е колко дълго ще издържите на такова меню.

Редактор "Екип на Петел",

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