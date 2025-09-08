„Лечителите” са първото племе в „Игри на волята”

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Първото племе в новия сезон на „Игри на волята” получи зеления цвят и името „Лечителите”. То не е никак случайно, защото в него има четирима доктори - неврохирург, ветеринарка, зъболекар и психиатърка. Към тях бяха прибавени инженер и борецът Дино, който се очертава да е новият вариант на незабравимия Гатьо. За разлика от него обаче той се е научил да плува.

Треньорът по борба веднага се прояви с коментара, че животът му е „бой и смях”.

„Като малък даже беше повече бой. Но майка ми ме биеше повече, баща ми - рядко”, коментира Дино. Той каза също, че толкова не може да губи, че дори не се дава на децата, които тренира.

