„Луфтханза“ няма да удовлетвори исканията на пилотите за по-високи пенсионни вноски

Главният изпълнителен директор на „Луфтханза“ (Lufthansa) Йенс Ритер отново отхвърли исканията на синдиката „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit) в продължаващия спор за пенсионните вноски. По думите му изискванията са нереалистични и авиокомпанията няма възможност да разширява вече съществуващата пенсионна схема.



Синдикатът настоява за по-високи работодателски вноски за около 4 800 пилоти от „Луфтханза“ и „Луфтханза Карго“ . След успешен стачен вот пилотите са в готовност за протест, но по-рано този месец синдикатът даде допълнително време за подобрено предложение.



Ритер посочи, че компромис може да бъде постигнат по други теми, свързани с планираното съкращаване на вътрешния полетен график. Според него това е основният въпрос за персонала, но за да се обсъждат конкретни ангажименти, темите за пенсионните и преходните обезщетения трябва да бъдат извадени от преговорите.



След седем кръга разговори страните не са постигнали споразумение. В края на октомври беше обявено, че няма да се закриват вътрешни линии, но седмично ще има около 50 полета по-малко към Франкфурт и Мюнхен, предаде БТА.

