„Мудис“ понижи рейтинга на Будапеща от инвестиционен на спекулативен

Международната рейтингова агенция „Мудис“ понижи кредитния рейтинг на Будапеща от Baa3 на Ba1 – от инвестиционен към спекулативен клас – и го постави под наблюдение за евентуално ново понижение. Като мотиви агенцията посочи слабата ликвидност на унгарската столица и финансовия спор с правителството, водено от Виктор Орбан, предаде Ройтерс.

Понижението идва в деликатен момент за Будапеща, управлявана от кмета Гергей Карачони, на фона на очакваните парламентарни избори в Унгария. Според социологически проучвания дясноцентристката партия ТИСА изпреварва управляващата ФИДЕС.

„Решението следва разкриването на ликвидната позиция на Будапеща, което подчертава опасенията относно способността на града да изплати всичките си задължения до 31 декември 2025 г.“, посочи „Мудис“ късно снощи.

„Несигурността около времето и получаването на редовните трансфери, заедно с много слабата ликвидност за покриване на неочаквани парични дефицити, значително увеличава краткосрочния кредитен риск за града“, допълва рейтинговата агенция.

Рейтингът е поставен под наблюдение за допълнително понижение, „за да отрази повишения риск от неизпълнение и възможното ускоряване на погасяването на дългосрочния дълг на града поради ликвидни проблеми“.

Кметът Карачони определи понижението като резултат от „ирационалната и тесногръда данъчна политика на правителството“ в публикация в социалната мрежа Фейсбук (Facebook). По думите му местната власт е в остър конфликт с кабинета заради т.нар. данък солидарност – задължителна вноска към държавния бюджет.

Според „Мудис“ този данък е нараснал с 31% на годишна база до 76 млрд. форинта (231,5 млн. долара) през 2024 г. и се очаква да достигне 89 млрд. форинта през 2025 г., което представлява около 21% от прогнозните приходи на столицата. „Продължаващите съдебни спорове около размера на данъка създават нестабилност в системата и застрашават бюджетния процес и финансовите наличности“, се казва още в оценката. Агенцията отчита и частичното замразяване на средства от Европейския съюз за Унгария.

Европейският съюз спря милиарди евро финансиране за страната заради опасения за подкопаване на демократичните стандарти – обвинения, които Орбан отрича. Премиерът заяви, че правителството е готово да предостави финансова помощ на Будапеща, допълва Ройтерс.

В началото на месеца друга международна рейтингова агенция - „Фич“ (Fitch Ratings) понижи перспективата за кредитния рейтинг на Унгария от „стабилна“ на „негативна“ вследствие на облекчаването на бюджетните цели, за да се увеличат разходите преди парламентарните избори през 2026 г., припомня БТА.

Анализаторите Малгожата Кшивицка и Ерих Ариспе Моралес посочиха, че мерките включват разширяване на данъчни облекчения за семейства, увеличение на заплатите и субсидиране на ипотечни кредити на фона на стагнираща икономика и отслабваща обществена подкрепа.

