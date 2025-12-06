„Нетфликс” готви огромна сделка за 72 милиарда долара

Кадър Нетфликс

Мегасделка във филмовата и телевизионна индустрия. „Нетфликс” купува „Уорнър Брадърс Дискавъри” за 72 милиарда долара. Собственост на филмовото студио са марки като телевизия Си Ен Ен и стрийминг платформата HBO Max. Сливането би създало истински гигант в развлекателната индустрия, а „Нетфликс” придобива правата над поредици като „Хари Потър” и „Игра на тронове”, предава Нова тв.

Сделката трябва да получи одобрение от антитръстовия регулатор на САЩ. Сдружението на собствениците на киносалони беше една от първите организации, които се обявиха против такова окрупняване и го нарекоха „безпрецедентна заплаха за кината по целия свят”.

