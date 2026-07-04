„Нотр Дам“ рязко ограничи достъпа за туристически групи

Снимка: Пиксабей

Катедралата „Нотр Дам“, която отвори врати напълно за туристи преди около година след опустошителния пожар през 2019 г., сега реши значително да ограничи достъпа за една категория посетители. Причината е, че потокът от хора, желаещи да посетят емблематичната забележителност, стана толкова огромен, че започна да създава проблеми, посочва БГНЕС.

Според местния туристически портал Paris Select Book, считано от 1 юли 2026 г., условията за професионални екскурзоводски обиколки са се променили – те вече трябва да отговарят на специфични изисквания:

• задължително предварително резервиране за конкретни часови интервали чрез специализираната служба на катедралата;

• екскурзоводът трябва да притежава професионален лиценз, който ще бъде проверен при резервация и влизане в катедралата;

• провеждане на обиколка с аудиогид, предоставен от катедралата – използването на външни устройства не е разрешено.

По този начин се очаква броят на обиколките от частни екскурзоводи на трети страни, които не са пряко свързани с катедралата, да намалее рязко.

„Нотр Дам“ очаква, че този подход не само ще помогне за управлението на потока от посетители, но и ще повиши професионализма на екскурзоводите, като елиминира тези, които са по-малко квалифицирани. Освен това, използвайки слушалки по време на обиколки, другите посетители ще могат да се насладят на акустиката на катедралата и да се потопят в размисли без излишен шум. Достъпът до катедралата остава напълно отворен и безплатен за всички.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!