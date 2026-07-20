„Одисея“ на Кристофър Нолан реализира приходи от 264,1 млн. долара в световния боксофис

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Филмът „Одисея“ на Кристофър Нолан направи силен премиерен уикенд, събирайки 124,5 млн. щатски долара в Северна Америка и още 139,6 млн. щатски долара от международния боксофис, съобщиха световните агенции. Този старт донесе на режисьора най-силния му дебют от 2012 г. насам, когато по кината излезе „Черният рицар: Възраждане“, отбелязва АП, цитира Новини.бг.

Нолан за пореден път демонстрира огромното си влияние над боксофиса, постигайки невиждан световен триумф. Малцина са живите режисьори, които биха могли да реализират подобна мащабна и звездна адаптация на Омировия епос. И докато в съвременния Холивуд повечето хитове разчитат на комерсиални марки и готови заглавия, Нолан превърна едно от най-древните литературни произведения в неочакван летен хит, коментира АП.

Продукцията на „Юнивърсъл“ беше сериозен залог за Нолан след триумфа на „Опенхаймер“, който спечели наградата „Оскар" за най-добър филм през 2023 г. С бюджет от 250 млн. щатски долара, лентата се нарежда сред най-скъпите филми с рейтинг R (б.р. лица под 17 години могат да гледат филма в киносалона само с пълнолетен придружител), правени някога, като „Юнивърсъл“ вложи още близо 125 млн. щатски долара за реклама.

Няма обаче друго име зад камерата, което да привлича публиката в салоните така, както Нолан. Интересът към „Одисея“ беше толкова голям, че IMAX пусна в продажба билети година по-рано. За да задоволят изключителното търсене на предпочитания от Нолан 70-милиметров IMAX формат, някои кина дори добавиха среднощни прожекции и излъчвания от 3 часа сутринта - и напълно ги разпродадоха, отбелязва АП.

„Изключително вълнуващо е да усетиш този силен ентусиазъм в кината през уикенда“, каза Джим Ор от „Юнивърсъл“. „Нолан е сътворил епично приключение от такъв мащаб, че публиката реагира повече от добре“.

След пандемията от COVID-19, Нолан се утвърди като водеща фигура в съживяването на киносалоните. Неговият филм „Тенет“ беше сред първите мащабни продукции, които се осмелиха да привлекат зрителите обратно в залите през 2020 г. Три години по-късно неговият филм „Опенхаймер“ и „Барби“ на Грета Гъруиг си партнираха в създаването на феномен, който безспорно остава най-емблематичният момент за киноиндустрията през това десетилетие. В крайна сметка „Опенхаймер“ завърши глобалния си поход с приходи от 975 млн. щатски долара, припомня АП.

Единствената въпросителна пред „Одисея“ остава доколко силен ще бъде спадът в посещаемостта след първоначалния бум, предвид факта, че много киномани бяха отбелязали премиерния уикенд в календарите си още преди месеци. Филмът не срещна никаква конкуренция от страна на други нови заглавия през изминалите дни, като ситуацията ще остане същата и през следващия уикенд, прогнозира АП.

Публиката на „Одисея“ беше предимно от мъжки пол, съставлявайки 59 процента от продадените билети. Джим Ор обаче отбеляза, че зрителският интерес е в голям диапазон, обхващайки всякакви демографски групи и региони. „Филмът докосва както 17-годишно момче, така и жена на 55 или повече години“, каза представителят на „Юнивърсъл“. „Това е знак за нещо, в което съм напълно убеден - очаква ни много дълъг и успешен маратон по кината не само до края на лятото, но и през есента“.

Следващото заглавие, което може да се превърне в реална конкуренция, също е с участието на Том Холанд и Зендая - става дума за филма „Спайдър-Мен: Нов ден" (Spider-Man: Brand New Day), чиято премиера е на 31 юли, отбелязва АП.

В „Одисея“ Мат Деймън влиза в ролята на Одисей, а Том Холанд играе неговия син Телемах. Актьорският състав включва още Ан Хатауей като Пенелопа, Зендая като Атина, Робърт Патинсън в ролята на Антиной и Чарлийз Терон като морската нимфа Калипсо.

Изборът на Нолан за част от ролите в „Одисея“, включително кенийско-мексиканската актриса Лупита Нионго като Елена и Елиът Пейдж, известен като Елън Пейдж, преди да се разкрие като трансджендър през 2020 г., като войник, предизвика полемика сред някои консервативни коментатори. Илон Мъск дори нарече Нолан „страхливец“ заради поверяването на ролята на Нионго, припомня АП. Тези критики обаче почти не оказаха влияние върху успеха на „Одисея“, който се утвърди като едно от най-значимите културни събития на големия екран за годината.

Останалите филми, излъчвани в киносалоните, останаха в сянката на „Одисея“. Продукцията на Уолт Дисни „Смелата Ваяна“ се нареди на второ място с постъпления от 19 млн. щатски долара в третия си уикенд по кината в САЩ и Канада. След разочароващия си старт с постъпления от 43 млн. щатски долара, игралната адаптация отбеляза спад от 56 процента през втория си уикенд. За две седмици лентата събра общо 178 млн. щатски долара в световен мащаб - слаб резултат за проект с бюджет от 250 млн. щатски долара, отбелязва АП.

След „Смелата Ваяна“ се наредиха „Миньони & чудовища" на „Юнивърсъл“ и „Играта на играчките 5“ на „Дисни“, като и двата филма отчитат по около 14,8 млн. щатски долара от продадени билети в Северна Америка. На пето място в боксофиса е Evil Dead Burn с приходи от 5 млн. щатски долара в САЩ и Канада.

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