„PR екип на годината“ и още осем отличия за А1 на PR Приз 2026

Eкип „Корпоративни комуникации“ на А1 получи девет отличия на PR Приз 2026

А1 спечели отличието „PR екип на годината“ и още осем награди на PR Приз 2026. Компанията получи пет първи, три трети места и голямото признание за цялостната работа на своя комуникационен екип. Тазгодишното издание на конкурса съвпадна с 30-годишнината на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), организатор на PR Приз – форумът с най-дълга история и авторитет в сферата на публичните комуникации у нас. В конкурса участваха общо 83 проекта, оценени от специално жури, съставено изцяло от председателите на БДВО от създаването му до днес.

Екип „Корпоративни комуникации“ на А1 беше отличен с приза „PR екип на годината“ за втора поредна година – признание за последователния стратегически подход, устойчивото развитие на комуникационните проекти и способността на екипа да създава кампании с реално въздействие върху бизнеса, обществото и вътрешната култура на компанията.

С първо място в категория „Проект за вътрешни комуникации“ беше отличена кампанията „А1 на 30“. Чрез storytelling инициативи, интерактивни формати, конкурси и голямо юбилейно събитие проектът превърна 30-годишнината на компанията в споделено преживяване за служителите и разказа историята на А1 през хората, които стоят зад нея.

Кампанията #Safefluencers спечели първо място в категория „Инфлуенсър маркетинг“. Чрез „Училище за отговорни инфлуенсъри“ А1 постави темата за безопасното и осъзнато онлайн поведение в центъра на обществения разговор и ангажира създателите на съдържание като активни участници в промяната на дигиталната среда.

Първо място в категория „Имиджмейкинг“ получи проектът „А1 на 30: Една връзка – много истории“, реализиран в партньорство със Storio на „Капитал“. Той представя развитието на А1 и приноса на компанията към ежедневието на хората през личните истории на служители, клиенти и популярни личности – връстници на компанията. Историите от различни поколения и етапи от развитието на А1 бяха събрани в специална дигитална платформа и юбилейно печатно издание.

В категория „Комуникационен проект на медия“ първо място спечели проектът „Когато България играе“. A1 и MAX Sport предоставиха безвъзмездно правата за ключови мачове на националния отбор по волейбол по време на историческото му достигане до световен финал, превръщайки спортното съдържание в споделено преживяване.

Първо място в категория „B2B комуникационна кампания“ спечели проектът „Инсайт. Въздействие. Доверие: А1 в B2B комуникацията за ICT“. Кампанията позиционира А1 като водещ системен интегратор и доверен технологичен партньор чрез експертна комуникация по теми като киберсигурност, AI решения и дигитална трансформация. Интегрираният многоканален подход допринесе за повишен интерес към услугите за киберсигурност сред бизнес клиентите и публичния сектор.

Трето място в категория „Корпоративна комуникационна кампания“ получи проектът „30 години А1: историите, които ни свързват“. Кампанията превърна корпоративния юбилей в споделен разказ между бранда и обществото чрез културно съдържание, медии, събития и дигитални формати, които дадоха сцена на личните истории на хората.

Проектът „С Моят А1 е лесно“ спечели трето място в категория „Комуникационен проект за продукт или услуга“. Кампанията показа как приложението „Моят А1“ улеснява ежедневното управление на телеком услугите и насърчава самостоятелното обслужване в реално време.

С трето място в категория „Дигитални комуникации“ беше отличен проектът „А1 Време…“. Кампанията използва стендъп формат, хумор и споделени житейски ситуации, за да превърне 30-годишнината на А1 в разпознаваем културен разказ, близък до аудиторията.

„Тези отличия са признание за екипа, за смелостта да експериментираме и за постоянството да изграждаме комуникация с реална стойност и въздействие. За нас е важно не просто да разказваме истории, а да създаваме среда, в която хората разпознават себе си, чувстват се ангажирани и стават част от разговора. Продължаваме да развиваме комуникационни проекти, които променят нагласи, насърчават отговорно поведение и създават по-добра дигитална и социална среда“, коментира Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1.

Отличията от PR Приз 2026 затвърждават ролята на А1 като компания, която съчетава технологично лидерство със стратегическа, ангажирана и устойчива комуникация – както към обществото и клиентите, така и към собствените си служители.

