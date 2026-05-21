„Партия на хлебарките“ започва да се оказва заплаха за властта на Нарендра Моди в Индия

Последователите на нова сатирична индийска младежка партия, родена от възмущението на младите хора в страната, надминаха с милиони и за по-малко от четири дни поддръжниците в социалните медии на управляващата „Бхаратия Джаната“ на премиера Нарендра Моди.

Партията, която беше наречена „Партия на хлебарките Джанта“, надмина 12 милиона последователи в Инстаграм за броени дни, изпреварвайки 8,7-те милиона на управляващата формация на Моди.

Неговият основател, 30-годишният Абхиджит Дипке, отбеляза важния момент в платформата X, като пусна директна подигравка с официалния слоган: „Казаха, че са най-голямата партия в света! Отне ни само 4 дни! Не подценявайте силата на младежта.“

Движението се появи в отговор на изявленията миналата седмица на председателя на Върховния съд Сурия Кант, който сравни безработните младежи и дигиталните активисти с „хлебарки и социални паразити“.

Само за 96 часа това, което започна като шега, се превърна в мащабна мобилизация, която вече е регистрирала над 160 000 официални членства на сайта си, пише novini.bg.

За да се присъедини, партията иронично изисква да отговаря на четири критерия: да бъде безработен, да бъде физически мързелив, да прекарва минимум 11 часа на ден онлайн и да притежава „способността да се оплаква професионално“.

Зад хумора обаче се крие истинска криза, засягаща поколение Z в азиатската страна, където повече от 50% от завършилите университети са безработни и където общественото възмущение нарасна след неотдавнашното отменяне на националния изпит NEET-UG поради изтичане на тестове.

Официалният манифест на „Партията на хлебарките“ включва пет драстични искания срещу системата: забрана на пенсионирани съдии да заемат парламентарни места, арестуване на длъжностни лица съгласно законите за борба с тероризма, ако гласовете бъдат заличени, осигуряване на 50% представителство на жените в кабинета и отнемане на лицензите на медиите, собственост на медийните магнати Амбани и Адани, наред с други.

Изправен пред критики от проправителствени сектори, които обвиняват групата, че завишава броя на последователите си чрез автоматизирани акаунти, Дипке публикува екранна снимка на аудиторията на платформата в своя X профил.

„94% от последователите са от Индия. Следете Инстаграм, ние сме напът да поемем контрола“, каза той в X.

Зад това явление стои млад индиец, който в момента живее в Съединените щати и е работил между 2020 и 2023 г. в комуникационния екип на партията Aam Aadmi (AAP), лявоцентристка опозиционна партия със значително политическо влияние в столицата.

Според самия Дипке, предвид неочакваното въздействие на проекта му, той обмисля да се завърне в Индия от Съединените щати, където е следвал следдипломна квалификация, за да канализира недоволството и да превърне пародията в истинска политическа платформа, пише novini.bg.

Въпреки че движението напомня на поколението Z, което разтърси правителствата на съседни страни като Непал и Бангладеш, младият основател се дистанцира от това насилие и увери, че индийската младеж е „по-зряла и осъзната“ и ще изрази недоволството си чрез демократични способи.

