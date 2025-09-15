„Сделка или не“ излезе от пубертета, стана на 20 години

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Култовото телевизионно предаване „Сделка или не“ празнува. Това е 20-ия сезон, като така излезе от зоната на тийнейджърството или пубертета.

За кръглата годишнина шоуто е с обновен декор, а и банкера е намислил нещо уникално – ще замени когато иска някаква малка сума от играта с 20 000 лева.

„Сделка или не“ стартира излъчването си в българския ефир през 2005 г. За 10 сезона в играта участие са взели над 1700 души и са раздадени над 11 милиона лева, а 7 щастливци успяват да спечелят голямата награда.

Водещият посреща участниците в напълно обновено студио, където ги очакват 24 кутии, криещи суми от 1 стотинка до 100 000 лв. Зрителите имат възможност да гледат новите епизоди на един от най-успешните развлекателни формати всеки делничен ден от 18:00 ч.

Българският вариант на шоуто Deal or no Deal започва излъчване през 2005 г. с водещ Румен Луканов и продължава до 2018 г. Изключително успешният формат набира много зрители през годините, а участници в играта са както хора от цяла България, така и много популярни личности.

Днес в предаването участва Ива.

Тя призна, че се е женила два пъти. Любопитното е, че го прави за един и същи мъж. Това е странно, призна тя, но разказа, че първо го е ревнувала, че й е изневерил, но после разбрала, че не е била права и отново са се събрали.

Като първи участник в 20-ия сезон на „Сделка или не“ тя не спечели много пари и си тръгна с 10 лева.

