„Соколите“ може да играят в Несебър
Снимка Булфото
Един от капитаните на Спартак Варна Ангел Грънчов отново има проблем с палеца на единия крак. Заради него той пропусна последния мач за миналата година с Ботев Пловдив за Купата, но впоследствие тренираше нормално по време на зимната подготовка.
Грънчов дори игра на новия си пост като опорен халф в първата зимна проверка с Фратрия, но отново е почувствал болки през последните дни и днес бе прегледан от специалист.
На Ангел е предписана тридневна почивка, което означава, че ще пропусне съботния спаринг с Дунав Русе.
След като Обзор отпадна като вариант за контролата, се появи възможност тя да се играе на стадиона в Несебър, но окончателното решение ще бъде взето от двата щаба в петък.
