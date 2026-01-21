„Соколите“ очакват нов чужденец

Снимка: „Петел“

В Спартак Варна очакват африканец до дни. Става въпрос за 24-годишен халф от Гана, който е играл под ръководството на Гьоко Хаджиевски в Дубай. Футболистът е приел условията на „соколите“ и ако убеди Гьоко, че е в добро състояние, ще остане в тима.

Разбра се още, че пропадна възможността Димитър Митков да се завърне в родния си клуб. Таранът напусна Варна и замина за руска република, в която ще продължи своята кариера.

Междувременно Спартак и Дунав търсят терен за контролата в събота, след като вариантът да играят в Озбор отпадна поради липса на вода в съблекалните. „Соколите“ са предложили на русенци да им гостуват на стадион „Локомотив“ във Варна и очакват отговор.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!