„Соколите“ очакват заместника на Коуто

Двама португалци очаква до дни Спартак Варна, стана ясно по време на първата тренировка днес на „Локомотив“. Става въпрос за офанзивни играчи, единият от които по маниер на игра наподобява преминалия в ЦСКА 1948 Бернардо Коуто.

В първото занимание на „соколите“ пък се включиха нападател от Ямбол и ляв бек от Пирин.

Въпреки че не е възстановен напълно от грипния вирус, Гьоко Хаджиевски дойде на стадиона с маска и разговаря с играчите в съблекалнята.

След това треньорът свали маската, изведе подопечните си на терена и отдели време на медиите.

„От началото на другата седмица започват да идват нови попълнения, които ще са 6-7. Водим и преговори с настоящи играчи от отбора, с които да се разделим. До 15-20 януари трябва да сме наясно с групата за пролетния полусезон“, заяви Гьоко.

„Искаме да работим по-добре от другите отбори по време на предсезонния период. Акценнът ще е върху физическата подготовка, тъй като през лятото нямахме време за нея. Разбира се, ще работим и за игрова подготовка, и да направим така, че новите да се приспособят по-бързо към отора. Планираме ли сме по четири двузарови занимания в седмицата, както и тренировки във фитнеса. Нашата цел е с новите играчи да освежим отбора и Спартак да бъде по-добър напролет“, допълни Хаджиевски.

Засега спартаклии са уредили три проверки – на 15-и с Фатрия в Белослав, на 24-ти с Дунав в Русе и на 29-и с Миньор Перник. В края на януари е възможен и четвърти спаринг, ако се намери подходящ съперник.

Хаджиевски обяви още, че на 15 януари пада забраната за картотекиране на нови попълнения.

