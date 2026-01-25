„Соколите“ отпратиха чужденец

Снимка: Петел

Спартак Варна се отказа от услугите на алжиреца с френски паспорт Назих. Стражът пази само през второто полувреме срещу Фратрия, но Гьоко Хаджиевски е преценил, че няма да им свърши работа. Наставникът обаче уточни, че ще търсят нов добър вратар, който да е конкурент на Максим Ковальов.

Иначе Хаджиевски остана доволен от продукцияна своите при успеха с 3:1 над Дунав във втората проверка.

„И през двете полувремена играхме така както аз искам и както очаквах. Вижда се вече, че и новите попълнения се адаптират към отбора. Специално за Принджев, за самочувствието му е добре, че вкара два гола, тъй като след първия спаринг чух, че някои поставят под въпрос качествата му и дали ще ни е полезен“, заяви Гьоко.

„Радвам се, че много фенове на Спартак дойдоха да ни подкрепят в Каблешково. Аз знам, че те са притеснени след последните ни резултати през есента, но дано са видели, че правим всичко възможно да се подобряваме през зимната пауза, за да може, когато първенството се поднови, да аплодират един по-силен и по-продуктивен Спартак“, добави северномакедонският специалист.

