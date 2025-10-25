„Соколите“ полетяха нагоре с лидери

Редактор: Недко Петров

Снимка Булфото

На фона на третата победа на Спартак в първенството, спечелена с 3:2 срещу Ботев Пловдив в зрелищен мач, бе затвърдено впечатлението, че „соколите“ разполагат с лидери във всяка една линия, които ги водят нагоре.

Най-ярко блесна срещу „канарчетата“ Бернардо Коуто, което обаче едва ли е новина, след като той има огромно влияние върху играта на своите в градивен и завършващ аспект през тази кампания.

Новина е, че за първи път през този сезон португалецът вкара два гола и изработи един в един мач.

Подобно на Бернардо лидери на „соколите“ са и вратарят Максим Ковальов, макар че нямаше ден срещу Ботев, стожерите в ариергарда Матео Петрашило и Ангел Грънчов, както и нападателя Алешандре Насименто да Силва – Шанде.

И, ако вземем под внимание факта, че Спартак прави търпеливо нов отбор, за Гьоко Хаджиевски е богаство да разполага с такива изпълнители, които притежават безспорни футболни качества и силни характери.

Други отбори от нивото на Спартак се молят да имат една, две обединителни фигури, тъй като във футбола се знае, че един лидер се ражда такъв, а не се създава.

Докато Спартак разполага с повече играчи с подобни характеристики, да не говорим, че заявки за лидери дават също Цветослав Маринов, Дамян Йорданов и Даниел Иванов. Помислите само какво нещо е футбола - до лятото тримата рискуваха да останат със статут на „вечни таланти“, а сега са основни фигури в отбор от Топ 6 на елита.

Ако се върна обаче на петимата от по-горе, неслучайно говорим и за най-конвертируемите футболисти на „соколите“. Transfermarkt оценява Петрашило на 800 000 евро в момента. Пак според реномирания германски уебсайт Коуто струва 600 000 евро, Ковальов – 400 000, а Шанде – 250 000.

Предвид това обаче, че на Ковальов и Коуто договорите им изтичат през следващото лято, е в рамките на нормалното ръководството да преговаря с тях да преподпишат, за да ги задържи колкото се може по-дълго. Същото се отнася между другото и за Петрашило и Шанде, които са обвързани до юни 2027-а.

Четиримата със сигурност могат да бъдат следващите продадени след Ахмед Ахмедов, и дори да донесат още по-големи приходи от него, стига да продължават да държат това ниво и постоянство.

