„Соколите“ понесоха тежък удар

Снимка: Фейсбук, Спартак Варна

Капитанът на Спартак Деян Лозев ще е аут до Нова година. Десният бек получи второ мускулно разтежение през последната седмица и започна лечение с инжекции.

Лозев ще пропусне гостуването на Ботев Враца и домакинството срещу Левски, като и мача за Купата на България с Ботев Пловдив във Варна. Той обаче ще е готов за началото на зимната подготовка в началото на януари.

Разбра се още, че Гьоко Хаджиевски се колебае дали да пусне Цветослав Маринов в стартовия състав в двубоя във Враца утре.

Младежкият национал не е тренирал пълноценно през последните дни, като вариантите са той да излезе титуляр и да бъде сменен след почивката, или да се появи в игра в хода на срещата.

Междувременно последната тренировка на „соколите“ завърши в залата на стадион „Спартак“ и след малко отборът тръгва за града под Врачанска планина.

