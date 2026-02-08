„Соколите“ с нов вратар срещу Локомотив София

Снимка: Булфото

Варненският Спартак ще привлече български вратар, който ще излезе титуляр в домакинството срещу Локомотив София в петък.

Въпросният страж трябва да пристигне още утре или във вторник, и ще замести наказания Максим Ковальов.

Последният получи пети жълт картон в дербито на Варна и ще бъде наказан за един мач, след като до момента пази неизменно във всичките 20 срещи.

Междувременно се разбра какво е казал наставникът на „соколите“ Гьоко Хаджиевски на Радослав Гидженов след нулевото равенство с Черно море на „Тича“.

„Господин съдия, аз няма да коментирам дали вашето решение за червения картон е правилно или не. Бих искал само да ви попитам, вие, гледахте ли мача в Монтана в петък? Още в първата минута Бернардо Коуто от ЦСКА 1948 бе контузен тежко и няма да играе 7-8 месеца, но съдията не бе привикан да прегледа ситуацията. След почивката играч на Монтана стъпи върху крака на съперник, но отново реферът не бе извикан от ВАР. По този начин излиза, че вместо ВАР да има еднакъв критерий, привиква главните съдии, когато поиска“, заявил пред Гидженов Хаджиевски.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!