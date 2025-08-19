„Соколите“ са в кошмарна серия срещу Локомотив в София

Снимка Булфото

Варненският Спартак се намира в кошмарна серия като гост срещу столичния Локомотив в групата на майсторите. Преди петъчния сблъсък между двата отбора на стадиона в кв. „Надежда“ „соколите“ са без победа 67 години и в 35 поредни мача.

За последно те спечелиха в десетия кръг на сезон 1958/1959 с 2:0. В последвалите срещи варненският тим записа девет равенства и 26 загуби.

Последната си точка Спартак взе в предпоследния кръг през пролетта на 2009 година. Тогава гостите водеха с 2:1 до 84-ата минута, когато Мартин Камбуров изравни. Точни за Спартак бяха Даниел Моралес от дузпа и Иван Найденов.

След това Локомотив спечели двете си домакинства с 3:2 и 2:1.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!