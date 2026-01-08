„Соколите“ се разделиха с чужд защитник

Снимка: Петел

Левияк бек Тиерно Милимоно напусна Спартак Варна. Той си разтрогна договора по взаимно съгласие. През есента Милимоно игра само в един мач – срещу Левски във Варна, и след като отпадна от концепцията на Гьоко Хаджиевски, раздялата бе неизбежна.

В момента Хаджиевски разполага на този пост с Александър Георгиев и дошлия от Пирин Борис Иванов, както и с Лукас Магджински. Последният обаче получи контузия при 1:1 с ЦСКА 1948 на 4 октомври миналата година и оттогава се лекува.

Като ляв бек по принуда в няколко мача през есента бе използван и универсалния Емил Янчев.

