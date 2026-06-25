„Соколите“ вземат ляв бек от Гьозтепе

Снимка: Фейсбук, Спартак Варна

Спартак Варна ще привлече ляв бек от турския Гьозтепе, съобщи шефът на варненския клуб Алекс Илиев.

Разбрали сме със Станимир Стоилов за играча, който ще дойде под наем при нас, заяви Илиев.

По този начин „соколите“ ще осигурят конкуренция на Борис Иванов, който е единственият типичен ляв бранител в тима.

До момента в предсезонния период Спартак привлече седем попълнения, петима от които са португалци. Това са вратарят Пламен Илиев, десния бек Давид Валверде, централния защитник Вашко Оливейра, опорният халф Рикардо Соуса, крилато Бубакар Хане и Ангел Гомес и разиграващия халф Томаш Силва.

Редактор "Екип на Петел",

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