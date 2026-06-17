„Стар Баскет къп“ събра млади таланти във Варна

Снимка Община Варна

За осма поредна година Варна бе домакин на традиционния баскетболен турнир „SBCUP“, организиран съвместно от БК „Стар Баскет“ и Община Варна. Събитието отново предостави отлична възможност за младите баскетболисти да покажат своите умения, спортен дух и желание за развитие.

Изиграха се три много интересни срещи, като при момчетата до 14 години домакините от „Стар Баскет“ (Варна) победиха връстниците си от „Светкавица“ с 45:27, демонстрирайки добра организация в защита и отборна игра. След това тима от Търговище се реваншира с успех срещу „Черноморец“ (Бургас) с 80:56, като показа силно представяне в нападение.

При 12-годишните „Черноморец се наложи над „Стар Баскет“ със 71:40 в динамичен двубой, изпълнен с много емоции и красиви баскетболни моменти. Турнирът премина в отлична атмосфера, изпълнена с много спортни емоции, приятелство и феърплей, като всички участници получиха медали.

„SBCUP“ Варна продължава да се утвърждава като един от най-значимите детско-юношески баскетболни турнири в региона, давайки възможност на младите състезатели да трупат ценен опит и да развиват своя талант.

БК „Стар Баскет“ изказва своята благодарност на Дирекция „Спорт“ към Община Варна за подкрепата и партньорството при организирането на турнира, както и към всички участници, треньори, родители, които допринесоха за успешното провеждане на събитието.

Редактор "Екип на Петел",

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