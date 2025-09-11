„Стар Трек“ ще отбележи 60-годишен юбилей с многобройни събития

Снимка: Пиксабей

В началото на тази седмица „Стар Трек“ отбеляза 59 години от излъчването си, като екипът зад франчайза обеща мащабно едногодишно честване на 60-годишния юбилей догодина, съобщава АП, цитирана от БТА.

Малко други продукции са подхранвали толкова силно общественото очарование от идеята за едно утопично бъдеще, колкото „Стар Трек“. През 2026 г. юбилеят ще бъде отбелязан с нови телевизионни заглавия, комплекти Lego и дори участие в традиционния Парад на розите.

Франчайзът започва с телевизионния сериал на Джийн Родънбери, дебютирал през 1966 г., който бързо се превръща в многомилиарден културен феномен. Действието се развива в Млечния път няколко века напред във времето и проследява приключенията на екипажа на звездния кораб USS Enterprise. През годините „Трекис“ – верните фенове на сагата – са получили безброй филми, спин-оф поредици и видеоигри, вдъхновени от оригинала.

Paramount представи първия епизод на нов сериал с участието на Холи Хънтър и Пол Джиамати по време на Comic-Con в края на юли. Беше обявен и „Стар Трек: Скаути“ – оригинален анимационен проект, достъпен за първи път в YouTube. Създаден от Nickelodeon Digital Studio в партньорство със CBS Studio, той е насочен към предучилищна аудитория и разказва за трима осемгодишни приятели, които се обучават да станат бъдещи изследователи на Звездния флот.

След дългогодишния успех на партньорствата си с франчайзи като „Междузвездни войни“, Lego ще работи за пръв път и с Paramount, за да вдъхне живот на „Стар Трек“. „Франчайзът и Lego споделят ценности като въображение, изследване и стремеж към по-добро бъдеще – основа за идеално партньорство, което ще зарадва фенове от всички възрасти“, се казва в официалното съобщение.

