„Столичен автотранспорт”: Спирачната система на автобуса от вчерашното ПТП е била изправна
Снимка: Булфото
Със заповед на директора на поделение „Дружба“ бе назначена комисия с цел изясняване причината за настъпилото на 27 юли 2026 г. пътнотранспортно произшествие с автобус на „Столичен автотранспорт” по линия 204.
На база извършената обстойна документална и техническа проверка експертната комисия стигна до категоричното заключение, че всички възли, агрегати и системи, имащи отношение към безопасната експлоатация на превозното средство, са работели коректно преди възникването на пътнотранспортното произшествие. Това съобщават от „Столичен автотранспорт”.
От извършената проверка не се установяват данни автобусът да е имал техническа неизправност преди настъпване на ПТП, която е могла да бъде причина за инцидента.
Гумите на превозното средство са с измерена дълбочина на протектора в съответствие установените норми:
първи мост: 13 мм.;
втори мост: 12 мм.;
трети мост: 15 мм.
Констатираната по време на техническата експертиза повредена цялост на гума е характерно за ПТП следствие и не представлява предхождаща техническа неизправност, уточняват от „Столичен автотранспорт”.
След извършени измервания със съответната апаратура е установено, че спирачната система работи в допустимите граници, без отклонения.
Към момента на извършения оглед и проверка всички щети са вследствие на възникналото ПТП, категорични са от „Столичен автотранспорт”.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!