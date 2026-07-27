„Столичен автотранспорт“ ще предостави информация за инцидента с автобуса след детайлната техническа експертиза

Снимка: Булфото

Във връзка с постъпила в „Столичен автотранспорт“ информация за пътно-транспортно произшествие с автобус по линия 204 предоставяме следната информация:

Днес в 13:55 ч. на бул. „Цариградско шосе“ на моста над пл. „Авиацията“ в посока хотел „Плиска“ водач на автобус, обслужващ линия 204, губи управление над превозното средство и навлиза в насрещното пътно платно. В автобуса са пътували пътници, като вследствие на инцидента са пострадали петима души. Четирима са транспортирани в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, а едно 16-годишно момиче е транспортирано в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Автобусът е преминал годишен технически преглед на 21 юли 2026 г., както и техническо обслужване на 25.06.2026 г. Превозно средство е Mercedes-Benz Conecto, произведено 2003 г.

Водачът е бил в почивка в периода 22-26 юли, като днес е застъпил първата си работна смяна след отпуск, добавят още от „Столичен автотранспорт“.



Оттам уточниха, че ще предоставят допълнителна информация след приключване на детайлната техническа експертиза. Преди да станат ясни резултатите от нея, няма как да бъде посочена причината за инцидента, допълват те.

Междувременно изтеглиха катастрофиралия автобус.

Редактор "Екип на Петел",

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