„Титаник“ възкръсва в китайски тематичен парк

снимка: Pixabay

Организаторите разчитат да привлекат годишно между 2 и 5 милиона туристи.

Копието е в естествен размер, но никога няма да види морето и да претърпи корабокрушение, пише агенция Франс прес.

Копието на кораба постепенно се оформя насред полята в китайската провинция близо до гр.Суейнин в югозападната част на страната. Четири огромни крана се издигат над корпуса на плавателния съд в сух док близо до една река. Голям брой работници с жълти каски обикалят по палубата на двойника на "Титаник".

Оригиналът претърпя корабокрушение преди повече от век, отнемайки живота на над 1500 души, припомня БТА.

"Това е един много сложен проект. На практика строим плавателен съд с размерите на самолетоносач!", коментира инициаторът на парка Су Шаодзюн.

Най-близкото море в Суейнин се намира на разстояние от над 1000 километра. Но предприемачът е уверен, че много туристи ще посетят тематичния парк "Титаникленд". Стойността на проекта възлиза на 1.2 млрд. евро. Досущ като оригинала, китайското копие е дълго 260 метра и изработването му е отнело 6 години. Това е два пъти по-дълъг срок, отколкото при изграждането на истинския "Титаник".

Всичко, от луксозните каюти до дръжките на вратите, е вдъхновено от оригинала. И за да бъде илюзията пълна, парен двигател ще дава чувството на посетителите, че наистина плават в морето.

Те ще могат да пренощуват на пресъздадените круизи срещу 256 евро на вечер. А за да достигнат до кораба, ще трябва да преминат през парка с мини автобус под звуците на хита на Селин Дион "My heart will go on" . Той бе част от саундтрака на култовата лента "Титаник" с Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет. Филмът пожъна невероятен успех в Китай през 1997 година.

