„Туитър” посочи най-обсъжданите събития и публикации с най-много туитове за 2019 година

Социалната мрежа „Tуитър” обобщи резултатите от 2019 г. и посочи най-обсъжданите събития, новини и личности от изминалата година.

Най-популярната новина е пожарът в катедралата Нотр Дам в Париж през април. Брекзит, тайфунът Хагибис в Япония и масовите протести във Венецуела също се появиха в този обзор.

Най-обсъжданите хора са американският президент Доналд Тръмп и индийският премиер Нарендра Моди. Потребителите се интересуваха също и от руския лидер Владимир Путин и неговия френски колега Еманюел Макрон.

Социалната мрежа изтъкна и редица публикации, които събраха най-много туитове. На първо място е снимка на пилешко яйце. След него по популярност е видео, на което студенти бягат от патица.

Превод: „Петел”

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)



We got this 🙌 pic.twitter.com/VkMPwJo9GI