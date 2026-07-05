„Възраждане“: Околовръстното на Пловдив има нужда от разширяване, а не от импровизации

Снимка: АПИ

ПП „Възраждане“ разкритикува предлаганите решения за Околовръстното шосе на Пловдив като „експерименти“ и „импровизации“. В позиция на партията се посочва, че решенията се предлагат от хора, които не познават местните проблеми, като депутати от „Прогресивна България“.

Според партията поставянето на гумени колчета няма да реши проблема с тежкотоварния трафик и няма да облекчи движението. От „Възраждане“ настояват за спешно разширяване на пътя, а дотогава – за незабавно премахване на мантинелите, които стесняват платното и създават риск от инциденти, посочва Евроком.

Проблемът с обезопасителните съоръжения е от години, като местните жители ги наричат „улеи на смъртта“. След тежки катастрофи в миналото властите са обсъждали спешни варианти, включващи премахването им. През май бившият регионален министър Иван Шишков обяви, че държавата рестартира проекта за разширяване на пътя.

От „Възраждане“ припомнят, че многократно са поставяли въпроса пред Агенция „Пътна инфраструктура“ и по време на парламентарен контрол. Те подкрепят поставянето на камери за скорост и използването на дрон за установяване на нарушения, но смятат, че скоростта не бива да се ограничава под 60 км/ч без експертни основания.

Партията обяви, че подкрепя гражданите, които възнамеряват да протестират, и ще се присъедини към исканията им за адекватни мерки. От формацията настояват за широко обществено обсъждане с участието на експерти и местната общност, преди да се вземат дългосрочни решения за града.

Редактор "Екип на Петел",

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