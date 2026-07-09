“Възраждане”: Текстовете за забрана на социалните мрежи за подрастващи са мъртвородени

Снимка "Възраждане"

Народните представители Ангел Янчев и Георги Георгиев проведоха брифинг пред журналисти в Народното събрание. На него изказаха позицията на “Възраждане” по направено предложение за изменение и допълнение на “Закона за закрила на детето”, с което се предвижда изменение на “Закона за предучилищното училищно образование”, което включва забрана на социалните мрежи, както и на телефоните в училище.

Във връзка с този законопроект, който се разглежда от Социална комисия, народните представители на “Възраждане“ припомниха, че той беше предшестван от законопроект за забрана на употребата на телефони, които са с операционни системи, само за ученици до седми клас - тези, които завършват.

“Това тогава не беше възприето от страна на ГЕРБ. Днес обаче те предлагат същото, но за всички ученици от 1 до 12 клас, но и с множество изключения, т.е. когато има форсмажорни обстоятелства, когато е по здравословни причини и така нататък.”, каза Ангел Янчев.

За него това означава, че въпросните текстове в законопроекта имат нужда от повече обмисляне.

“Особено в частта за социалните мрежи, където ние гласувахме с “въздържал се” по време на гласуването в Социална комисия, тъй като там текстовете са много непрецизирани с много изключения за ученици. Има изключение за деца до 13, до 16 години, а логичният въпрос е защо не до 18 г., тъй като според закона това е възрастта на закрила.”, добави Ангел Янчев.

Народният представител каза още, че и според експертите по киберсигурност на политическата организация е необходимо много по-голямо прецизиране при създаването на текстовете в закона, които регламентират забраната. “Възраждане” принципно би подкрепила подобно предложение, но има много забележки по така направените текстове и счита, че внесените от политическата организаця през ноември 2025 г. поправки в училищния закон са по-добри.

Георги Георгиев от “Възраждане“ добави, че в момента се предлагат едни мъртвородени текстове, които няма да свършат работа.

“Има начини как да бъдат заобиколени тези забрани, тези верификации, които са записани вътре в законопроекта и точно това ни притеснява нас, от “Възраждане”. Ако трябва да бъдем честни, текстовете трябва доста по-сериозно да се преработят, защото технологиите са напреднали доста, както и знанията на децата в това отношение.”,беше категоричен Георгиев.

Той засегна и това, че има платформи, които остават извън регулациите, а те предлагат видеа с предизвикателства, някои от които доста опасни.

Ангел Янчев завърши като обобщи, че има платформи, които се нуждаят от регулация, като образователната платформа “Scratch”, която е американска разработка и която изискват нашите ученици в 3-4 клас да определят дали са момичета, момчета или друг пол. Когато “Възраждане” миналата година поиска регулация на това, защото нарушава и закона, ГЕРБ не взеха отношение. Сега искат регулация с недобре обмислени текстове.

По принцип “Възраждане” биха подкрепили подобна промяна, но има нужда от много прецизиране на текстовете, които реално в настоящия им вид няма да я донесат, поради което в Комисията по социална политика “Възраждане” се въздържат за момента, съобщиха от пресслужбата на партията.

Редактор "Екип на Петел",

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