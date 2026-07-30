„Възраждане“: Варна не трябва да се превръща във военна база на НАТО

Снимка "Възраждане"

Общинските съветници от групата на „Възраждане“ в Общински съвет - Варна излязоха с декларация срещу предвидения в Бюджет 2026 проект за ремонт на пристанищната инфраструктура и удълбочаване на акваторията на пристанище Варна.

В позицията си те се позовават на разяснения на председателя на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, според които проектът е заложен по искане на НАТО и е свързан с осигуряването на достъп за бойни кораби на Алианса.

От групата посочват, че първоначално предвидената за проекта сума е била около 23 млн. евро, но впоследствие е нараснала до 67,6 млн. евро, или над 132 млн. лева.

Според общинските съветници това не е само бюджетно решение, а политически избор, който може да има сериозни последици за България, българското Черноморие и най-вече за Варна.

В декларацията се посочва, че националната сигурност на страната трябва да бъде абсолютен приоритет. От „Възраждане“ обаче смятат, че предлаганият проект създава допълнителни рискове на фона на действащия във Варна Оперативен военноморски щаб на НАТО, пишат от "Възраждане".

Общинските съветници подчертават, че подкрепят необходимостта българската армия да бъде модерна, добре оборудвана и способна да защитава страната. Според тях обаче националната сигурност трябва да означава преди всичко защита на българските интереси, а не безусловно следване на чужди военни стратегии.

„България има право да взема решения, които са полезни за собствените ѝ граждани, а не да харчи десетки милиони за проекти, които според нас обслужват чужди военни интереси“, заявяват от групата.

В позицията се обръща внимание и на напрегнатата геополитическа обстановка в Черноморския регион. Според общинските съветници, вместо държавата да работи за намаляване на напрежението, с подобни проекти се прави поредна стъпка към засилване на военното значение на Варна.

Те смятат, че това не носи повече сигурност за българските граждани и най-вече за варненци, а увеличава риска страната да бъде въвличана в конфликти, които не са пряко свързани с българския национален интерес.

От групата поставят под въпрос и начина, по който държавата подрежда своите финансови приоритети. В декларацията се посочва, че автомагистрала „Хемус“ се строи от десетилетия, не са осигурени необходимите средства за ремонт на Аспаруховия мост и за решаване на проблемите с водоснабдяването в редица населени места, а Варна продължава да губи лекари и медицински специалисти.

Като друг нерешен проблем е посочено и недостатъчното финансиране на спортната инфраструктура. На този фон, отбелязват общинските съветници, за проекта на пристанище Варна се предвижда ресурс от над 132 млн. лева.

„Варна е морската столица на България. Това е град, който трябва да се развива като туристически, търговски и икономически център“, се казва в декларацията.

Според авторите на позицията бъдещето на града трябва да бъде свързано с развитието на пристанището, корабоплаването, бизнеса и туризма, а не с превръщането на Варна в символ на нарастващо военно противопоставяне в Черноморския регион.

От групата заявяват, че българските граждани и най-вече варненци не трябва да понасят последиците от решения, които според тях се вземат под външен натиск или в изпълнение на ангажименти, които не носят пряка полза за страната.

Общинските съветници настояват държавата да обясни защо е готова да похарчи още десетки милиони евро именно за този проект, при положение че редица важни обществени проблеми остават нерешени.

„За „Възраждане“ България трябва да бъде преди всичко суверенна държава, която сама определя своите приоритети“, се казва в заключение на декларацията.

Редактор "Екип на Петел",

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