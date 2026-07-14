“Възраждане” искат изслушване на министъра на МРРБ заради зачестилите катастрофи след преминаване през мантинела

Снимка "Възраждане"

Парламентарната група на “Възраждане” внесе в Народното събрание предложение да се проведе съвместно изслушване в пленарна зала на министъра на регионалното развитие и благоустройството, арх. Иван Шишков, и на председателя на УС на АПИ, инж. Александър Тодоров.

Искането е провокирано от зачестилите инциденти на пътя, в които тежкотоварни автомобили преминават през защитните мантинели и предизвикват тежки ПТП, често съпроводени със загуба на човешки живот.

Целта на изслушването е да се установи дали има предприети мерки от МРРБ след няколкото тежки пътни инцидента с жертви и пострадали по автомагистралите в България, възнамеряват ли МРРБ и АПИ да повишат безопасността по магистралите чрез подмяна на неподходящите ограничителни системи на пътя с такива, отговарящи на изискванията по Наредба No.РД-02-20-1 от 01.04.2024 г. и за уточняване на вида на вгражданите ограничителни системи на пътя при ремонтите по АМ „Тракия“.

В мотивите си вносителите от “Възраждане” предлагат няколко взаимосвързани насоки, които трябва да станат максимално бързо известни на обществото, с оглед на неговата безопасност: - какъв е актуалният обхват и техническото състояние на ограничителните системи по републиканската пътна мрежа; извършвана ли е след последните тежки произшествия проверка на участъците и какво е установила тя, какви класове ограничителни системи се влагат при ново строителство, основни ремонти и рехабилитация и по какви критерии се определят; какви процедури се прилагат за приемане, изпитване, сертифициране и контрол върху съответствието на вложените ограничителни системи; какъв контрол упражнява Агенция „Пътна инфраструктура“ върху изпълнението на договорите за строителство, ремонт и поддръжка и върху експлоатационното състояние на вече изградените ограничителни системи; установени ли са случаи на ограничителни системи, които не отговарят на проектните характеристики или са загубили експлоатационните си качества вследствие на амортизация, корозия, неправилно изпълнение или предходни удари; предвижда ли Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с Агенция „Пътна инфраструктура“, извършване на национална проверка на ограничителните системи по републиканската пътна мрежа и изготвянето на програма за тяхната поетапна подмяна или усилване на местата с повишен риск.

Вносителите са категорични, че за пътната мрежа е необходимо да са изградени ограничителни системи с подходящ клас на задържане за конкретните участъци и се надява по време на изслушването българският народ да получи информация дали същите системи са изпълнени съобразно одобрените технически спецификации и приложимите европейски стандарти, както и дали са налице достатъчни механизми за последващ контрол на тяхното техническо състояние и експлоатационна годност.

“Ограничителните системи на пътищата представляват едно от основните пасивни средства за защита на участниците в движението, поради това всяко съмнение относно тяхната ефективност засяга пряко живота и здравето на гражданите и налага своевременен контрол.”, категорични са от “Възраждане”.

Редактор "Екип на Петел",

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