„Възраждане“ настоява за нормативна забрана българските училища да използват платформата "Школо"

Кадър НС

„Възраждане“ настоява за нормативна забрана българските училища да използват частни електронни информационни системи, особено ако не са български, които създават и обработват лични данни на български граждани. Това обяви в декларация от парламентарната трибуна Ангел Янчев. Политическата сила призова също министъра на образованието и науката да внесе за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 от август 2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование. По този начин, според партията, ще бъдат гарантирани българският дигитален суверенитет в сферата на средното образование и защитата на личните данни на българските деца и техните родители, предаде БТА.

Ако министърът не внесе в срок от седем дни такъв проект за промени в наредбата, от „Възраждане“ са готови незабавно да внесат законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование в частта за държавния образователен стандарт за информацията и документите, декларираха от политическата сила. Партията ще изпрати и официално писмо до министъра на образованието, с което да го уведоми за искането си.

Янчев припомни, че на 19 ноември 2025 г. от „Възраждане“ са се обърнали с декларация от трибуната на Народното събрание, тъй като според тях е бил нарушен дигиталният суверенитет на България по отношение на личните данни на стотици хиляди български ученици.

„На 18 ноември 2025 г. една калифорнийска компания със сървъри и мрежова инфраструктура в десетки държави срина достъпа до множество страници и услуги в интернет. Сривът не подмина и България. На 19 ноември 2025 г. спря достъпът до един голям частен електронен дневник, който обслужва учениците и родителите в 70% от българските училища, както и около половин милион български ученици и един милион родители“, заяви Ангел Янчев.

„Още през януари 2024 г., преди повече от две години, от „Възраждане“ предупредихме, че продажбата на компания, която има достъп до личните данни на стотици хиляди български деца и родители, е недопустима, независимо дали е британска или друга небългарска компания, след като не е регистрирана у нас и не е под прекия контрол на българските държавни институции“, посочи Янчев.

„Освен че става дума за част от националния и дигиталния суверенитет, във „Възраждане“ вече имаме информация, че британските служби разполагат с база данни с личните данни на стотици хиляди български ученици и техните родители“, каза още той и определи това като „недопустимо“.

Друга част от проблема е, че частна компания оперира с данните и образователните резултати на българските деца, при положение че съществува българска държавна национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование, която работи стабилно и е разработена от български дружества, собственост на Министерството на образованието и науката, отбеляза Янчев.

Той добави, че данните се съхраняват и обработват на сървъри, които са българска собственост, и съдържат информация за българските деца, техните оценки, забележки, похвали и съобщения.

„Друга страна на въпроса е защо компания с небългарска собственост изпълнява функции, свързани с българското образование“, се казва още в декларацията. Според „Възраждане“ това е особено необяснимо, след като държавният електронен дневник на МОН вече е изграден и функционира успешно.

От партията поставят и въпроса защо български бюджетни средства се плащат на компанията „Школо“, след като българските училища могат безплатно да използват държавния електронен дневник на МОН. Ангел Янчев посочи, че годишните абонаментни такси за „Школо“ започват от 1749 лв. без ДДС за училище с под 100 ученици и достигат до 2609 лв. без ДДС за училища с над 2000 ученици.

„Според последния годишен финансов отчет за 2024 г. „Школо“ има активи в размер на 4,333 млн. лв., формирани от средства от българската образователна система“, коментира Янчев. По думите му въпросът за данните и оценките е въпрос на национална сигурност.

Според „Възраждане“ подобен проблем с националния дигитален суверенитет съществува и при друго компютърно приложение, широко използвано в учебниците по компютърно моделиране за ученици от трети и четвърти клас. От партията отбелязват, че платформата също не е българска, не е под контрола на Министерството на образованието и науката и към момента не са известни действия за решаването на този проблем.

