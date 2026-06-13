“Възраждане” подкрепя “Шествие за семейството” и призова симпатизантите си да присъстват

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Председателят на "Възраждане", Костадин Костадинов, съобщи, че политическата организация подкрепя и тази година "Шествие за семейството".

"Възраждане" призоваха всички свои симпатизанти и членове, които имат възможност, да се включат в шествието.

"Семейството е структуроопределяща частица на нашето общество. Традиционните семейни ценности са в основата на здравото семейство", категорични са от "Възраждане", пише cross.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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