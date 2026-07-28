„Възраждане“ поиска прекратяване на поръчки за 9 млн. евро във Варна заради съмнения за корупция

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Две обществени поръчки на обща стойност близо 9 млн. евро в Община Варна са изготвени по начин, който създава сериозни съмнения за корупционни практики. Това заяви на пресконференция народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов. Той призова процедурите да бъдат прекратени от кмета, а компетентните институции да започнат проверки, предаде репортер на Moreto.net.



Основната поръчка е за текущ ремонт на пътната и уличната мрежа, пътни съоръжения, елементи на техническата инфраструктура и паркове. Тя е обявена през март 2026 година с прогнозна стойност 6,8 млн. евро. По думите на Стоянов вече са определени изпълнители за петте района на Варна и предстои процедурата да бъде финализирана.

„След като се запознахме с документацията, стигнахме до извода, че има достатъчно основания тази обществена поръчка да бъде определена като корупционна“, заяви депутатът.

Според него проблемът започва още при пазарните консултации, където са поканени фирми извън Варна, докато в същото време варненски компании, които са сред най-големите в страната, не са получили покани.



Стоянов посочи още, че седемте фирми, участвали в пазарните консултации, са предложили почти идентични цени, които са значително над средните за страната.

„За средни цени в страната всеки може да се ориентира от т.нар справочници за цените в строителството, които се издават на три месеца в страната. Има по четири издания на година“, обясни народният представител.

По негови данни цената в поръчката за фрезоване на настилка достига 19–24 евро при 4–6 евро средно за страната, доставката и полагането на натрошен камък е около три пъти по-скъпа от средната за страната, бордюрите са между два и четири пъти по-скъпи, асфалтобетонът е заложен на цени три до четири пъти над средните.

„Има позиции, при които завишението достига девет пъти“, каза Стоянов.

Той обясни, че именно тези стойности са заложени като максимални цени в процедурата, а базовите цени са определени едва с 25% по-ниско. Според него това практически принуждава участниците да оферират на силно завишени нива.



Депутатът представи и сравнение между оферти на една и съща фирма, подадени във Варна и в съседна община само с няколко месеца разлика. По думите му цената за изкоп във Варна е 15,50 евро на кв. м срещу 3,30 евро в другата община, а при фрезоването разликата достига над шест пъти. Подобни разлики имало и при асфалта, натрошения камък и бордюрите.



Според него при оценяването на офертите е приложен различен подход към отделните кандидати. Той даде пример с участник, чиято обосновка за една и съща ценова политика е приета за един район, но е отхвърлена за друг.



По думите му се създават съмнения, че предварително е било ясно кои фирми ще спечелят отделните райони.



Стоянов обърна внимание и на втора обществена поръчка. Тя е за текущ ремонт на тротоарни настилки на стойност 2,1 млн. евро, обявена през юни. Според него схемата е идентична, а в пазарните консултации участват същите фирми.

„Настояваме кметът да прекрати и двете процедури и да ги обяви отново при реалните пазарни цени“, заяви депутатът.

Той допълни, че ако поръчките бъдат изпълнени при сегашните условия, „над 50% от стойността им по всяка вероятност ще бъде открадната“, а с предвидения бюджет ще бъдат ремонтирани два пъти по-малко улици и тротоари.



От „Възраждане“ отново поискаха оставката на кмета на Варна, като свързаха твърденията си с разследването срещу него.

„Призоваваме компетентните органи да се самосезират и да проверят не само тези две обществени поръчки, а и всички подобни процедури в Община Варна“, заяви Коста Стоянов.

Редактор "Екип на Петел",

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