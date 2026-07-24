“Възраждане” внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Снимка Възраждане

Политическата организация предлага поправка в закона, с която целят намаление на разходите на НЗОК за лекарствени продукти, включително и извън стойността на клиничните пътеки, в обхват над 60 млн. на годишна основа. Причината е многократно по-високите цени, на които НЗОК заплаща посочените лекарствени продукти на лечебни заведения и физически и юридически лица, притежаващи разрешения за търговия и внос по чл.195 и чл.196 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които не провеждат обществени поръчки.

Прецизирането на законопроекта цели въвеждането на механизъм при вноса и придобиването на лекарствени продукти и медицински изделия. Наясно сме, че търговците не могат да работят на загуба, но и категорично смятаме, че е належащо цените на лекарствата да бъдат максимално ниски, поради което предлагаме конкурентен механизъм, предвиждащ състезателно начало.

С предложените поправки чрез изменението в закона се цели въвеждане на задължение за провеждане на обществена поръчка при закупуване от лечебни заведения и физически и юридически лица, притежаващи разрешения за търговия и внос по чл.195 и чл.196 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина на лекарствени продукти и медицински изделия, ако повече от 50 на сто от приходите им са от държавния и/или общинския бюджет, и/или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. С предлаганите промени, ако те бъдат приети, освен болниците и фармацевтичните фирми, складове и аптеки ще бъдат задължени да участват в обществени поръчки.

Законопроектът предвижда транспониране на изискванията на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, съобщиха от "Възраждане".

Редактор "Екип на Петел",

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