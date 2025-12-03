„Възраждане“ за транспаранта с правописна грешка: Беше артистична провокация

Снимка: Булфото

Правописна грешка на транспаранта, издигнат от партия „Възраждане“ в Народното събрание, предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. Сред потребителите, които коментираха случилото се, беше и народната избраничка от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова.

По-късно от партията обясниха, че случилото се е било част от артистична провокация и не е случайно. В официалното си изявление те посочват:

„Нестандартна провокация накара всички отново да заговорят за референдума за лева. Днес парламентарната група на „Възраждане“ внесе като задължителна точка в дневния ред референдума на президента за запазване на българския лев. Президентството не успя да организира кой да прочете мотивите на предложението, а парламентът отхвърли предложението на президента за провеждане на национален референдум. В дългите почивки на изчакване на техен представител, по идея на „Движение 23“, с които „Възраждане“ подписа партньорство преди няколко месеца, беше проведена артистична провокация.“

Според партията транспарантът е бил предназначен да привлече внимание към общественозначимата тема за запазване на българския лев и да провокира дискусия сред политиците и обществото.

„Артистичен транспарант привлече вниманието на всички – от най-апатичните до най-върлите привърженици на еврото. Акцията стана повод за поместване на темата в много медии, а социалните мрежи бяха залети от коментари. Жалко е, че в българската медийна среда е необходимо да бъде създадена провокация, за да се заговори за общественозначима тема“, се казва още в изявлението, цитирано от Дарик.

