„Величие” блокира Триъгълника на властта

28.11.2025 / 08:57 0

кадър нова телевизия

редактор Веселин Златков

Протест на партия „Величие” блокира автомобилния трафик в центъра на София в т.нар. Триъгълник на властта, предаде Нова телевизия. В демонстрацията участват симпатизанти на партията, а са забелязани и депутати от формацията.

За блокадата се използвани автомобили, които са спрени пред сградата на Народното събрание. Те са оставени от шофьорите на платното с обяснение, че са се повредили.

Полицията се намеси за възстановяване на трафика.

Протестът на „Величие” на мащабната акция на КПК и СГП, насочена срещу Исторически парк и Ивелин Михайлов, която беше проведена по подозрение за пране на пари.

 

