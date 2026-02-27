„Величие” се регистрира в ЦИК за предстоящите избори

Снимка: Булфото

"Величие“ внесе документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април, съобщиха от партията. "Величие“ влиза в предизборната надпревара с пълна изрядност на документите и ясна заявка за победа, се казва още в съобщението.

След една изключително силна седмица на мобилизация “Величие” доказа, че зад каузата стоят реални хора с вяра, сърце и огромна енергия, допълват от формацията.

На 24 февруари ЦИК започна да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени на 19 април 2026 г., припомня БТА. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК е до 17:00 ч. на 4 март.

