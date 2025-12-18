„Величие" искат оставката на омбудсмана заради случай с български деца

Булфото

От партия "Величие" поискаха оставката на националния омбудсман Велислава Делчева. От парламентарната трибуна депутатът Лариса Савова даде два примера, които според нея доказват институционално бездействие.

По думите ѝ омбудсманът не е реагирала достатъчно активно на подадени сигнали, че лишен от свобода не получава адекватно медицинско лечение и вследствие на това е починал. Не е предприето нищо и по случай с две деца - на 8 и 10 години в Париж, които са взети от родителите им - български граждани, и се подготвя настаняването им в институция от френската служба за закрила на детето.

"Затова настояваме за незабавна оставка на омбудсмана на Република България и неговата заместничка. Незабавно изслушване на министъра на външните работи в оставка в Народното събрание относно предприетите и непредприетите действия по случая с децата във Франция. И последно, настояваме за ясен политически ангажимент за прекратяване на практиката институциите за защита на права да се използват като резервна скамейка за служебната власт", каза Лариса Савова от "Величие".

