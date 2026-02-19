“Янев Принт” ЕООД е специализирана фирма в производството на етикети, тяхното отпечатване, разпространение и продажба

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД

Специализирани сме в отпечатването на етикети, както на ролка, така и на листи. Разполагаме с нови машини за ролни етикети – офсетов и флексо печат. С тях покриваме цялата гама от етикети – козметични, алкохолни и винени напитки, за хранително-вкусовата промишленост, битова химия, фармация и др. Сертифицирани сме по ISO 9001:2015.





МАРКИРАНЕ НА ПРОДУКЦИЯ

ОВЪР ПРИНТЕРИ

Високоефективните принтери за печат на етикети върху фолия са рентабилни при печат на етикети върху фолио чрез термичен пренос. SAVEMA Термо Трансферни Овър Принтери са достатъчно гъвкави за печат на етикети с фиксиран и променлив текст, етикети с данни и етикети с графики. Този принтер е идеален за възпроизвеждане на етикети с баркодове, етикети за реално време, дати на продажба, етикети с партидни номера, цени, изходни кодове и много други етикети с данни.

Двукомпонентните модели на SAVEMA Термо Трансферни Овър Принтери (с прекъсвания и непрекъснатост при печат на етикети – в зависимост от вашата машина) могат лесно да бъдат интегрирани в машини като вертикални и хоризонтални системи за запълване и запечатване на формуляри, първични етикети, термофолиа , фолиа и оборудване за обвиване. Устройствата са подходящи за всички машини с приложение в хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната козметика и автомобилните резервни части и имат способността да кодират всички видове 1D / 2D баркодове и Datamatrix кодове.

С принтерите за печатат етикети върху фолио - вие може да отпечатате вашите етикети с всички променливи на вашия етикет, могат да печатат цялостен етикет и да заменят съществуващите Ви етикети с директно отпечатване на етикет върху опаковачния материал. Подходящи са за всякакъв вид фолио. Печататът на етикетите остава непроменен както при високоскоростни машини за печат на етикети , така и при машини във пуск/старт режим за печат на етикети. Надежноста на принтера за печат на етикети е гарантирана и проверена, работят с японски термо глави KYOCERA и са се доказали на Българския пазар като надеждни и здрави машини. Имаме клиенти с над 6 милиона отпечатъка годишно , при които принтерите за печат на етикети все още не са ревизирани. Няма и задължителен сервиз на определин брой отпечатаци както при други машини за печат на етикети. Работната амплитуда на Термо Трансферните Принтери за печат на етикети на Savema e от 2 до 60 градуса по целзий, подходящи са дори за запрашени производства.

ВИДОВЕ УСЛУГИ

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД е български производител на етикети. Ние печатаме етикети от всякаква сложност и всички възможни материали за печат на етикети. Гарантираме, че нашите етикети са изцяло с материали от Европа. Етикетите които произвеждаме са от качествени материали за печат.

Офсетов печат на етикети

Флексо печат на етикети

Сито печат на етикети

Печат на материали 12µm-500µm за етикети

Печат на лепилен слой на етикети

Студен печат на етикети

Топъл печат на етикети

Релеф и микро релеф на етикети

IML - In Mould етикети

Всички видове лакови покрития





ЕТИКЕТИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

ПолиПропиленови-те самозалепващи етикети се произвеждат от бял или прозрачен материал чрез флексо печат, като позволяват допечатване на етикета чрез термотрансферен принтер за етикети. Полипропиленовите етикети са устойчиви на външни атмосферни влияния, UV лъчи и химически разтворители и мазнини. Намират приложение като баркод етикети, етикети съдържащи инструкции, предупредителни и гаранционни етикети и много други етикети.

Етикети без клишета. Предлагаме услуга насочена към етикетирането на стоки. Клишетата при етикетите е най - скъпата подготовка, Ние предлагаме да отпечатаме вашите етикети без клишета. При всяка смяна информация на етикет ,спестявате от предпечат на етикета между 150 и 250 лв. Щанците с които разполагаме за етикети са над 900 вида.

Предлагаме широка гама от етикети подходящи за всякакви повърхности и температурни амплитуди.

Цветните етикети се делят основно на 2 вида, етикети от хартия и етикети от ПП.

Цветните етикети , могат да имат допълнителни елементи и сложност.

Разполагаме с нови машини за ролни етикети – офсетов и флексо печат на етикети. С тях покриваме цялата гама от етикети – етикети за козметични продукти, етикети за алкохолни и винени напитки, етикети за хранително-вкусовата промишленост, етикети за битова химия, етикети за фармация и др. Сертифицирани сме по ISO 9001:2015.

НЕСТАНДАРТНИ ЕТИКЕТИ

Една от тесните специализации на „ЯНЕВ ПРИНТ“ ЕООД е производството на широка гама от етикети с нестандартни приложения. Сред тях са: устойчивите на атмосферни условия етикети, етикети за цветя, самозалепващи етикети, бижутерийни етикети, етикети със специално разработено лепило за сухи и мокри кърпички, водоразтворими етикети с лесно отстраняем лепилен слой на етикета, различни двуслойни етикети и многослойни етикети, както и “scratch off” етикети.

Ние предлагаме и печат на етикети за цветя, самозалепващи етикети, бижутерийни етикети, етикети със специално разработено лепило за сухи и мокри кърпички, водоразтворими етикети с лесно отстраняем лепилен слой на етикета, различни двуслойни етикети и многослойни етикети, както и “scratch off” етикети.

Водоразтворими етикети - идеално решение в случаите когато е необходима краткосрочна идентификация на продукта, тъй като отстраняването на етикета е почти мигновено.

Самозалепващи етикети за бижута – етикети които използват се за маркиране и етикетиране на очила, пръстени, обици, гривни, часовници и други

Етикети за цветя - етикети, направени от бял полиестерен материал, с висока гладкост, за маркиране на цветя и храсти

Етикети за гаци – специални картонени етикети за маркиране на плодове и зеленчуци, пакетирани в мрежи (гаци)

Многослойни етикети - многопластови етикети, многолицеви етикети, трилицеви етикети, двулицеви етикети - етикети подходящи за включване на повече информация за продукта или инструкции на няколко езика

Лесно отстраняеми етикети – това са етикети с лесно отстраняемо лепило, етикети които могат да се премахват бързо и без усилие, като не оставят следи от лепило и не нарушават целостта на продукта и самия етикет.

ЦВЕТНИ МНОГОПЛСТОВИ ЕТИКЕТИ

Многослойните етикети са още наричани многопластови, многолицеви, двуслойни, трилицеви или двулицеви, трислойни етикети, пет слойни етикети направени от самозалепващ материал, обикновено и основно от ПП. Етикетите обикновено имат 2 или 3 слоя, което позволява отпечатване на 3 или 5 страници с информация за продукта, начини на употреба и други предпазни мерки. Многослойните етикети представляват самозалепващи етикети, поставени върху друг самозалепващ етикет. Най-долният слой съдържа силно лепило, което придържа целия етикет към продукта. Най-горният (и средният) слой на тези етикети има специално лепило, което позволява многократно да го отлепите, да прочетете информацията на гърба му и да го залепите повторно без усилие. Многослойните етикети са подходящи както за плоски, така и за продукти с извити повърхности, шишета, козметични продукти, торове, масла и други. Гъвкавостта на тези многофункционални етикети за многократно залепване и отлепване позволява на производителите да включат голямо количество информация върху малка площ, като по този начин успява да спази регулативните мерки за етикетиране и да даде максимално точна информация на клиента си.



Многослойните етикети, известни също като peel & (re)seal, multi-ply и ECL (extended content label), могат да включват два слоя (duo label), три слоя (trio label) или четири слоя (quattro label).

Тя намалява отпадъците от опаковки чрез консолидиране на множество отделни етикети в един етикет, съдържащ цялата необходима информация на едно място. Широко използвани в храни, напитки, лична хигиена, здравеопазване и различни пазари, изискващи цялостно пространство за представяне на регулаторна информация.



Етикетите носят изключително важна информация за продукта, върху който са поставени. ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД предлага етикети с атрактивен дизайн, подходящи материали и технологий на печат, етикетите също така могат да бъдат главен елемент от маркетинга на даден продукт. Съществуват стриктни регламенти за етикетиране на всички продукти, нормативни актове, регламенти специално създадени от Европейския съюз може да откриете в нашия сайт. Преди да отпечатате Вашите етикети, трябва да се запознаете с тези правила. Повече информация може да получите на нашия сайт.

