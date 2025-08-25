1000 евро глоба за събиране на мидички в Гърция

Кадър България он ер

Туристите, които планират почивка в Гърция, трябва да внимават не само със слънцезащитния крем, но и с... мидичките. В южната ни съседка действат строги екологични закони, според които събирането на природни ресурси като пясък, миди, камъни или раковини от плажовете може да доведе до глоба в размер до 1000 евро.

Темата отново влезе в публичното внимание, след като в предаването „България сутрин“ по телевизия Bulgaria ON AIR, експертът по туризъм Павлина Иванова от сдружение „Бъдеще за туризма“ коментира: „Една забрана за събиране на мидички по плажа в Гърция е доста интересен момент – ако е направено с цел екология, може да има, но глобата от 1000 евро за това е доста сериозна“.

Според наличната информация, глобите са част от по-широка кампания за опазване на крайбрежната екосистема. Гръцките власти следват принципите на Европейския съюз за защита на биоразнообразието и екологично чувствителните зони. В много туристически райони има поставени табели с ясни указания и забрани, които обаче често остават незабелязани от посетителите.

Това не е единственото ограничение за летовниците. През последните години различни популярни туристически дестинации в Европа въвеждат нови правила. В Испания например пушенето на плажове вече е забранено и глобите достигат до 2000 евро. В Малага и Барселона е санкционирано дори разхождането по бански извън плажа.

Павлина Иванова добави, че голяма част от тези мерки са провокирани от нарастващото напрежение между местното население и туристическия натиск: „Кампанията в Европа е провокирана от това, че се увеличава натискът от местното население към туризма – там, където той ги ограничава и пречи на местните хора“.

По нейните думи, българските туристи като цяло спазват установените правила и показват добра култура на поведение. Проблеми често възникват от страна на туристи от други страни, които не се съобразяват с местните норми.

