140 години от създаването на 13-и Рилски пехотен полк

140 години от създаването и обявяването във въоръжение на 13-и Рилски пехотен полк, наричан "Булаирци", беше отбелязана с поклонение пред паметника на полка в центъра на Кюстендил. Дойдоха кметът на Общината инж. Огнян Атанасов, представители на обществени организации и организациите на офицерите и сержантите от запаса, информира БНР.

Така се поставя началото и за предстоящото честване на 140-годинината от Сръбско-Българската война от 1885 г, на което и Кюстендил ще е домакин.

За създаването на 13-и Рилски пехотен полк пред монумента при Амфитеатъра Арката говори о.р. полк. Йордан Костадинов, бивш преподавател във Военната академия, а по-късно в Килийното училище, а за историята и славата на Булаирци по бойните полета припомни историкът доц. д-р Ангел Джонев.

Вече е подготвено официално предложение пред съответните институции Кюстендил да бъде обявен за град на бойната слава заради значителния принос на града във военните събития отпреди 110 години, а и впоследствие, когато тук се помещавал щабът на действащата Българска армия, градът е посрещал височайши и царски особи, военачалници и едва ли не бил обявен за "военната столица на България".

