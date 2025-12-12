15 години затвор за криптомагнат

Снимка: Пиксабей

Криптомагнатът До Квон беше осъден на 15 години затвор за подвеждане на инвеститори, които загубиха милиарди, когато неговият проект за стабилна криптовалута TerraUSD се срина през 2022 г., съобщи Асошиейтед прес и БТА.

Присъдата на Квон от федерален съдия в Ню Йорк идва, след като през август той се призна за виновен по обвинения в измама, произтичащи от краха на Terraform Labs на стойност 40 милиарда долара.

Компанията рекламираше TerraUSD като надеждна "стабилна валута" – вид валута, която обикновено е обвързана със стабилни активи, за да се предотвратят драстични колебания в цените. Прокурорите обаче твърдят, че всичко това е било илюзия, която се е срутила, опустошавайки инвеститорите и предизвиквайки "каскада от кризи, които заляха криптовалутните пазари".

Квон преди това се съгласи да отстъпи над 19 милиона долара, които според властите отразяват незаконно придобити приходи, като част от споразумението за признаване на вина.

