17-годишно момиче загина в катастрофа на „Тракия”

Снимка Булфото

Тежка катастрофа на магистрала „Тракия” отне живота на 17-годишно момиче, съобщи Нова ТВ. Около 23:40 ч. снощи на тел. 112 постъпил сигнал за лек автомобил, който се блъснал в мантиненала в района на 130 км на магистралата в посока Бургас. На място е изпратен екип на Спешна помощ и Пътна полиция. От лекарски екип е констатирана смъртта на 17-годишна пътничка в колата.

Шофьорът, на 20 години, е задържан с полицейска заповед за 24 часа, съобщиха за NOVA от пресцентъра на полицията в Пловдив. По случая е образувано досъдебно производство.

