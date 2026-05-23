кадър: Нова тв

Поглед към пазара на имотите, който също е в режим "Бангаранга". Близо 20 000 евро за двустаен апартамент в центъра на София в седмицата на "Евровизия" догодина.

Такива обяви се появиха в сайтове за резервиране на нощувки. Какво означава това за жителите на София и ще има ли промени в цените на дългосрочните наеми, провери екип на Нова тв.

17 000, 13 500, 12 320, 9 450 евро. Това не е наем за няколко години напред. Това са оферти за пет нощувки в София по време на "Евровизия". Даниел Бунарджиев е мениджър на няколко имота. В момента, в който DARA грабна статуетката започват да валят резервации от целия свят, допълва Нова.

"В бранша съм от 10 години и такова събитие не сме виждали досега. За първите 10 минути имахме 57 резервации. Ние съветваме нашите клиенти на увеличават цените по 2 или 3 пъти в най-крайния случай. Тези цени никога няма да се реализират и второ - излагаме се.Трябва да направим така, че тези 50 000 души които чакаме да не си тръгнат разочаровани", разказва той.

По бюджетните опции са хостелите. "Още на следващия ден след победата резервациите заваляха една след друга. Нямаше яснота дали ще е в София, а резервациите валяха една след друга", казва управителят на хостел Димитър Митев.

Всички хотелиери са в готовност. Но леговата база в София няма да е достатъчна за над 50 000 туристи, които се очаква да посетят столицата. И това отваря нова врата към бързите печалби.

"Хора, които не си отдават апартаментите под наем искат да ги отдадат за седмицата в "Евровизия", а те да отидат на море през това време. Не е невъзможно, но е доста трудно, защото имат много регистрации по закона за ДДС", допълва мениджърът Даниел Бунарджиев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!