28-те точки от американския план са намалени до 19

Украйна направи значителни промени в американския „мирен план“ за прекратяване на войната, редица максималистични искания на Русия бяха премахнати. Това съобщи Guardian, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

По време на преговорите, проведени в Женева на 23 ноември, първоначалният план за мир в Украйна беше значително преработен. Сега той съдържа само 19 точки, информира Нова ТВ.

От „мирния план“ на Тръмп е премахната клаузата за използване на замразени руски активи, съобщи агенция „Блумбърг“.

Агенцията съобщи, че в последната версия на проектоплана вече не се споменава използването на приблизително 100 милиарда долара замразени руски активи за финансиране на усилията на САЩ за възстановяване на Украйна. Предложението предвиждаше Съединените щати да получават 50% от печалбата, като всички неизразходвани замразени активи отиват в американско-руски инвестиционен фонд.

Украйна и нейните европейски партньори подчертават, че отправната точка за обсъждане на териториалните въпроси трябва да бъде настоящата фронтова линия. Освен това земите, завзети от Русия, не могат да бъдат признати за руски. Отбелязва се също, че Киев трябва самостоятелно да реши дали да се присъедини към ЕС и НАТО, а това Кремъл иска да блокира.

След завръщането си в Киев, украинската делегация информира Зеленски за преговорите. Те определиха последната версия на плана като по-реалистична. Отделно украинският лидер разговаря с вицепрезидента на САЩ Джей Д. Ванс и го призова да включи европейските страни в процеса. Според съобщенията Ванс се е съгласил.

„Екипът ни отчита днес нов проект и това наистина е правилният подход - чувствителните теми ще обсъдя с президента Тръмп. Украйна никога няма да бъде пречка пред мира - това е нашият принцип, общ принцип и милиони украинци разчитат и заслужават достоен мир. Ще направим всичко за това. Готови сме да работим възможно най-бързо”, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

