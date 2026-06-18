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47-годишен мъж беше осъден от Районен съд - Варна за извършена измама

18.06.2026 / 22:55 0

Снимка Булфото

47-годишен старозагорец беше осъден от Районен съд - Варна за извършена измама.

Подсъдимият беше признат за виновен, че в периода 17 – 19 септември 2023г. във Варна, с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у трима души, че ще извърши посреднически услуги по наемането им на работа в чужбина и с това им причинил имотна вреда в общ размер на 2 100 лева. Измамата е извършена в условия на продължавано престъпление и опасен рецидив.

Подсъдимият публикувал в интернет сайт обява за набиране  на  персонал  за  ферма  във  Великобритания, като  бил посочен  български  телефонен  номер за контакт. Трима близки родственици прочели обявата и се свързали с подсъдимия, който обяснил  условията  за  работа и  посочил, че  ще  им  съдейства  със  закупуване  на  самолетни  билети  и  посредничество  за  наемането  им  на  работа  във  фермата. Комуникацията с пострадалите продължила през приложението „Вайбър“, където те изпратили личните си данни  и уговорили на чие име и ЕГН всеки от тях да преведе чрез  системата  за  парични  преводи  „Изи  Пей" сума от по 700 лева с  основание  „паричен  превод  зa самолетен  билет, апликация  и  трансфер  от  летище". След изпращането на преводите подсъдимият уверил потърпевшите, че до няколко дни ще им изпрати документи за попълване, но когато не получили нищо и той спрял да отговаря на телефона си, разбрали  че са измамени.

47-годишният мъж има предходна съдимост. Делото приключи с одобрено от съда споразумение, постигнато между прокуратурата и страните, с признаване на вината и възстановени щети на пострадалите. Районен съд – Варна наложи на подсъдимия наказание от една година лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Направените по делото разноски също са в негова тежест.

Съдебният акт е окончателен, съобщи Пресслужбата на Районен съд - Варна.

 

 

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